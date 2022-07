Alassio e il Festival della Cultura insieme ai talenti mergenti della moda: venerdì 29 luglio il flash mob di Abse-èl

The Future is Now, un nuovo modo di raccontare la moda, un flash mob nel cuore della città di Alassio per presentare il mondo, lo stile e la filosofia di Abse-èl. Due giovani stilisti e una Make-Up Artist che hanno sbaragliato il panorama del prêt-à-porter giovane con questa collezione fatta di colore e freschezza.

Indossati da Michelle Hunziker, e altri artisti e influencer come Baby k, Ludovica Valli, Cecilia e Belen Rodriguez, i capi della collezione di Primavera '22 con cui ha esordito il brand italiano che debutta con un’audace collezione per la stagione estiva.

Comincia così, tra glamour, geometria e irriverenza, la nuova avventura di Davide, Giuseppe e Ludovica. Al confine tra beauty e ready-to-wear, sulla strada del progetto si incontrano esperienze ed intuizioni, bagaglio del giovane team e frutto di una visione inedita e plurale.

Il risultato? Abse-èl offre una prospettiva diversa dal solito, che coniuga avvincenti affinità e affascinanti differenze scoperte nel corso di itinerari creativi unici e distinti. Noti sulle passerelle della capitale francese Abse-èl si afferma sul mercato anche con la nuova capsule di lipstick, presentati in tre nuance colore: nude, fucsia e il nuovo rosso italiano, un lipstick glamour dal packaging esclusivo color argento. Un vero e proprio accessorio di moda che insieme alle collezioni di abbigliamento e accessori stravolgeranno Piazza Partigiani con uno spettacolo moda a quadri onirici sul tema Tennis e Libertà.

“Giocare e mettersi in gioco, ci ricorda che dovremmo sempre trarre gioia dal movimento. Il potere del gioco è quello che ci fa gioire quando proviamo a fare qualcosa per la prima volta, quando ci lasciamo andare e troviamo dentro di noi la sicurezza per raggiungere i nostri obiettivi" dice Davide Mattiucci, founder e creative director Abse-èl.

“Ciascuno è libero di esprimere il proprio talento prima credendo in sé stessi e poi mettendosi in gioco- prosegue Giuseppe Di Bartolomeo Founder e creative director Abse-èl- Un’inclinazione a vedere il mondo con perseveranza, costanza e coraggio. La celebrazione di un’allure libera, nella gioia di vivere che emana”.

Insieme a loro Ludovica Barlafamte Founder e Make-Up artist Abse-èl “Un’artigianalità nata per stringere a sé tutte le donne. Perché essere donne oggi significa soprattutto sentirsi bene con se stesse!!! La forza di essere autenticamente liberi. Questo è quello che vogliamo raccontare”.

Ricreeranno nel cuore della piazza un campo da tennis, dove 4 modelle presenteranno con il tema del gioco la loro capsule Ss 22. Intorno a loro il corpo di ballo di circa 12 professionisti che indosseranno la collezione Fall Winter 22/23. Prima come pubblico e poi con la danza invaderanno tutto il campo da tennis, raccontando la collezione con la danza. Un flash mob di circa 20 minuti, che sarà riprodotto due volte durante la serata, la prima alle 21:30 e una seconda alle 23:00 per permettere a tutti di ammirare questa installazione a cielo aperto.

Non una sfilata tradizionale ma un quadro di abiti ballerini e modelle in un flash mob firmato da Sabatino D’Eustacchio, ballerino professionista della scuola di Amici, nome noto a coreografi di fama mondiale come Daniel Ezralow, Giuliano Peparini, Luca Tommassini, Franco Miseria e tanti altri, insieme a Federica Angelozzi Ballerina per la compagnia BOTEGA, coreografa insieme a Enzo Celli e assistente di Kledi Kadiu, e direttori artistici del “progetto Oba” protagonisti del flash mob.