Andora accoglie Giancarlo Pedote, unico italiano alla prestigiosa "Vendee Globe"

Ha raccontato in diretta dai social, con un film e un libro la sua esperienza estrema alla prestigiosa competizione Vendée Globe, un giro del mondo che si percorre da soli, senza scalo e senza assistenza che doppia tre capi, Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin, e Capo Horn.

Il velista Giancarlo Pedote, sarà protagonista sabato 30 luglio (ore 21.15) di “Porto sotto le stelle” la rassegna di incontri coorganizzata dal Comune di Andora e dall’A.M.A. nell’approdo turistico Marina Resort (molo sottoflutto, Madonna dello scoglio). Intervistato dal giornalista Fabio Colivicchi, Giancarlo Pedote, presenta ad Andora il suo libro “L'anima nell'oceano. I miei 80 giorni al Vendée Globe”( Rizzoli editore).

Dopo il grande successo di pubblico riscosso da Ruggero Tita, timoniere Oro Olimpico a Tokyo 2020 con la prodiera Caterina Banti, la seconda serata della rassegna si preannuncia altrettanto emozionante perché l’evento racconta l’uomo dietro il velista. Giancarlo Pedote ha una straordinaria capacità comunicativa e ha raccontato il suo giro del mondo attraverso video e dirette emozionanti che hanno conquistato i social. Dall’esperienza è nato un film e il libro di piacevole e coinvolgente lettura. Ne “L’anima nell’oceano” Pedote racconta i suoi 80 giorni in mare, in condizioni durissime, con gli albatros, i venti e le onde come soli compagni di viaggio. Un'esperienza estrema, in cui l'uomo deve confrontarsi con le sue capacità, le sue paure e le sue emozioni, ma anche con la tecnologia, con la resistenza della sua imbarcazione, con la decisione della tattica migliore e la consapevolezza dei rischi. A bordo, con il navigatore, anche solitudine, rabbia, paura. Dentro la narrazione di questo diario di viaggio, il lettore vive il racconto della preparazione, le esperienze biografiche, la ricerca delle motivazioni per affrontare la sfida, il superamento dei momenti di scoraggiamento. Il viaggio in mare diventa così paradigma del viaggio della vita e delle spinte motivazionali da trovare dentro se stessi.

“Giancarlo Pedote è un velista straordinario, internazionalmente conosciuto e apprezzato, ma è anche un uomo che ci ha conquistato con il suo racconto fra le onde, in diretta da Prysmian Group – ha dichiarato il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola – E’ stato l'unico italiano in gara al Vendée Globe 2020-2021, si è piazzato all’ottavo posto della classifica finale, miglior risultato di sempre per un italiano. Il suo rapporto con il mare, l’estrema passione e dedizione con cui ha costruito il suo progetto di partecipazione al giro del mondo, la preparazione, la professionalità, il coraggio, l’umanità e la saggezza con cui ha affrontato questa sfida ne fanno un esempio per tutti. La nostra rassegna vuole raccontare la vita di coloro che scelgono di seguire le proprie passioni e con coraggio e determinazione dando una svolta alla loro esistenza e legandola indissolubilmente al mare. Ognuno ha nel cuore le sue tempeste da superare, l’esperienza di alcuni può essere una buona guida per tutti per navigare con più serenità nel mare della vita”.

La serata darà anche qualche anticipazione sul futuro visto che Prysmian Group e Giancarlo Pedote, navigatore oceanico in solitario e skipper dell'IMOCA Prysmian Group al Vendée Globe 2020, saranno ancora protagonisti nel Vendée Globe 2024, regata oceanica conosciuta come l’Everest dei mari.

L’A.M.A. organizza la manifestazione con il sostegno di strutture locali che hanno deciso di aderire al progetto attraverso un bando, garantendo promozione e ospitalità ai protagonisti delle serate. Si tratta di OPS group, l’Hotel Lungomare, l’Hotel Moresco, l’Hotel Garden, il Ristorante Rocce di Pianamare, l’azienda Peq Agri, Cascina Praié e Frantoio Fratelli Morro. La libreria Squilibri sarà presente nel corso delle serate per il firmacopie.

La Rassegna proseguirà il 20 agosto 2022, ore 21.15, con Davide Besana, skipper di grande valore, fumettista e scrittore che da sempre racconta la vela con disegni apprezzati in mostre organizzate in tutta Italia.