Loano, in piazza Italia la "Cabaret Night"

Venerdì 5 agosto alle 21.30 in piazza Italia a Loano andrà in scena la “Cabaret Night” organizzata da Pro Loco Loano in collaborazione con SM Management ed il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.

La “Cabaret Night” vedrà salire sul palco, per la prima volta, attori e comici di Camera Cafè, Zelig, Colorado ed Eccezionale Veramente: si esibiranno Mauro Villata, Anna Maria Chiarito e Gianpiero Perrone. Saranno protagonisti di uno spettacolo unico nel suo genere, in cui il teatro si tarsforma in un vero e proprio “villaggio vacanze” coinvolgendo il pubblico. La “Cabaret Night” è uno spettacolo adatto a grandi e piccini.

A fine spettacolo il cast artistico sarà disponibile per foto e autografi. Ingresso gratuito con capienza massima di 200 posti a sedere. Per informazioni e prenotazioni contattare l'Aps Pro Loco Loano all'indirizzo info@prolocoloano.it o ai numeri 333.62.08.624 o 328.89.60.085.