"Piccoli crimini coniugali" al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, appuntamento il 28 luglio

Immaginate di trovarvi davanti a un’abitazione e non riconoscere che si tratta di casa vostra. O di sentirvi chiamare “amore” da una persona che vi tratta con una certa confidenza e che voi, invece, siete sicuri di non avere mai visto. In “Piccoli crimini coniugali” Giancarlo Fares e Sara Valerio, diretti da Nicola Pistoia, mettono in scena questo tipo di spaesamento, e lo faranno giovedì 28 luglio sul palco del Festival teatrale di Borgio Verezzi.

La trama si sviluppa a partire da un brutto incidente domestico, la cui dinamica non è chiara. Guido torna a casa dall'ospedale e ha perso completamente la memoria. Con lui c'è Lisa, sua moglie che lui non riconosce più. Lui ragiona ma non ricorda. Lisa tenta di aiutarlo a ricordare, a ricostruire tutto quello che sembra scomparso.

E se Lisa mentisse? E se Guido mentisse?

Attraverso serrati dialoghi, cambi d’umore, e continui colpi di scena non si saprà a chi credere se a lei o a lui. Una commedia nera, un humor nero e una riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia.

