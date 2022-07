"Luci sul Mare" a Savona, il 30 luglio tornano i fuochi d'artificio

Esplosioni di stelle multicolori, piccole raggiere, fiori, salici piangenti, lampi, candele romane, scie vulcaniche d'oro e d'argento. Sabato 30 luglio alle ore 22.45 il cielo di Savona si colora di magia grazie a 'Luci sul Mare', organizzato dal comune di Savona insieme con la SIB (Sindacato Italiano Balneari) e il Consorzio Obiettivo Spiaggie, doppio evento che prevede per la seconda data, domenica 14 agosto alle ore 21.30, la tradizionale posa in mare dei lumini.

“A Savona lo spettacolo dei fuochi – dice l'assessore agli Eventi Elisa Di Padova – non si teneva dal 2019 e se ne sentiva la mancanza. Siamo molto lieti di riuscire a regalare ai savonesi questo spettacolo di mezza estate portato avanti grazie alla grande collaborazione tra Amministrazione e SIB. Siamo certi che anche i turisti che hanno scelto la nostra città per una vacanza o per un weekend porteranno a casa un ricordo emozionante”.

“Finalmente – è il commento del Sindacato Italiano Balneari - dopo anni di assenza ritorna questa doppia tradizione molto amata dai savonesi, i bambini in particolare saranno molto felici di partecipare alla posa dei lumini, realizzati in materiale completamente biodegradabile, così come previsto dalle disposizioni di legge. Il contributo del Comune è stato determinante per la riuscita di 'Luci sul Mare' e ci consente di rivivere l'estate così come si era abituati a fare”.