Alassio in Bianco torna. Torna il 26 agosto in piazza Partigiani la straordinaria serata conviviale dove tutto, dal dress code, all’arredo e corredo dei tavoli è rigorosamente bianco.

Piazza Partigiani si tingerà quindi del colore simbolo di eleganza, emozione e galateo. La novità di questa settima edizione sarà l'introduzione dei prodotti De.Co. Per ogni tavolo l'assessorato al commercio del comune di Alassio, ha predisposto un gustoso cadeaux ispirato alle ricette della tradizione alassina

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa prenotazione, fino ad esaurimento posti, all’Ufficio Commercio del Comune di Alassio tramite email all’indirizzo commercio@comune.alassio.sv.it specificando nominativo, recapito telefonico e numero partecipanti; insomma un po’ come quando si prenota un tavolo ad un normale ristorante. Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 19 agosto.

Sarà infatti il comune di Alassio a mettere a disposizione tavoli e sedie, secondo richiesta dopo di che starà interamente ai partecipanti organizzare il proprio tavolo. Ognuno dovrà portare la tovaglia bianca in tessuto (assolutamente bandita carta e plastica), tovaglioli bianchi, sempre in tessuto, piatti in ceramica, bicchieri in vetro, posate… tutto rigorosamente bianco (o non colore)

Il gioco delle parti sta nell’arricchire la propria tavola con un pizzico di glamour ed eleganza: centrotavola, candele, fiori… neanche a dirlo tutto bianco.

Sono quindi vietati plastica, carta, lattine e superalcolici, ammesse acqua, vino e spumante secondo la tradizione italiana e qualche succo per i più piccini. Anche le pietanze non devono sottostare al color code e chi lo desidera può rivolgersi a un bar o ristorante per farsi predisporre, su prenotazione un picnic bianco.

Il tramonto sul mare, la luce del giorno che lentamente si spegne per lasciare che le candele si accendano a creare un’atmosfera di magia… quella di una colonna sonora delicata e altrettanto suggestiva grazie alla musica di Rudy Mas e alla sua performance "The Beat Art Concept" con Gabry Sax, fino al gran finale sottolineato dal tradizionale sventolio dei tovaglioli.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0182 602212/203 dell'assessorato al Commercio del comune di Alassio.