Consiglio comunale di Carcare, numerosi i punti presentati dal gruppo di minoranza "Impegno per Carcare"

La prima di queste riguarderà i lavori di adeguamento per il recupero e il risanamento conservativo del lastrico solare, dei locali spogliatoio e del bar di proprietà comunale in gestione dell’ASD Tennis Biancorosso.

Un'altra interrogazione avrà a oggetto il parcheggio di circa 3.300 mq per mezzi pesanti ad uso pubblico in Località Fornace Vecchia con oneri a scomputo, operazione legata al Supermercato Lidl.

La minoranza interrogherà la Giunta anche su fuoriuscite e trafilamenti attivi di liquami fognari in diversi punti della condotta, con relativo forte odore di fogna e sversamento nel fiume Bormida di Pallare, nel tratto Ponte Vecchio–Piazza Caravadossi–Piazzale deposito vetreria.

Un'interpellanza è stata poi presentata circa la dichiarazione, durante l’ultimo Consiglio Comune, dell’assessore Enrica Bertone in riferimento ad alcune scelte in materia del personale durante il 2021 da lei non condivise, mentre verranno poi richieste informazioni sulla percentuale e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione codice della strada biennio 2020–2021 e il relativo piano d'azione.