Regione, domani (28 luglio) su pagina Facebook filo diretto con specialista medicina viaggi

Domani, giovedì 28 luglio, alle ore 11 sulla pagina Facebook di Regione Liguria, linea diretta con i consigli dello specialista in tema di medicina dei viaggi. Nella programmazione di un viaggio occorre considerare gli aspetti relativi alla tutela della salute propria e delle persone con le quali si viaggia.

I centri di medicina dei viaggi si occupano di fornire informazioni aggiornate sulla situazione sanitaria nei paesi meta di destinazione del viaggiatore, sui rischi infettivi e non solo ai quali potrà esporsi nel corso dell’itinerario prescelto e sui comportamenti da adottare per la loro prevenzione, incluse le vaccinazioni da effettuare ed eventuali profilassi da seguire.

Per approfondire questo tema Regione Liguria organizza, in collaborazione con Alisa, una linea diretta sulla sua pagina Facebook: domani, giovedì 28 luglio, alle 11, la dottoressa Alla Yakubovic, dirigente medico del Dipartimento prevenzione di Asl 3 risponderà alle domande degli utenti raccolte sui social di Regione Liguria nei giorni precedenti, lasciando anche la possibilità di commentare in diretta e ricevere consigli e informazioni in tempo reale.