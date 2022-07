Incendio tetto in via Bartoli a Savona: "E' la seconda volta che prende fuoco in 29 anni"

"Mio padre com'è partito il tetto si è bruciato un braccio. E' la seconda volta che prende fuoco in 29 anni (nel gennaio del 93). La copertura non c'è più e in questo momento le case sono all'aria aperta". Questa la preoccupazione di Simone Marchi, figlio di condomini dell'ultimo piano, in merito all'incendio divampato nella mattinata odierna in via Bartoli a Savona.

"Di salvabile non credo ci sia più nulla, i miei genitori sono rimasti senza niente. Per qualche tempo verranno da me per trovare una situazione provvisoria. Abbiamo chiamato un po' di agenzie ma per il momento non c'è nulla" conclude Marchi.

"Io abito al penultimo piano, quando sono arrivati i vigili del fuoco sono corso a vedere, sono saliti sulle scale e poi ho visto il fumo - aggiunge un residente del condominio 2 di via Bartoli - Non c'è sicuramente nessun ferito, chi c'era infatti lo hanno fatto andare via. Non vorrei visto che il tetto è scoperchiato in legno che le fiamme si stiano spostando".

"Ieri sera quando ormai eravamo in chiusura, abbiamo fatto una verifica per organizzare i lavori di oggi. Non è stato rilevato nulla che ci facesse presagire una cosa del genere. Ero sul tetto e anche stanotte niente. Gli operai hanno preso posto in cantiere alle ore 7.30, stavano iniziando i lavori per installare le guaine impermeabilizzanti e hanno lanciato l'allarme. Non si capisce da dove sia partito", ha detto il direttore dei lavori Alex Vaiani.

"Stiamo lavorando. L'incendio ora è abbastanza contenuto", commenta il comandante provinciale dei vigili del fuoco Emanuele Gissi.

"Gli incendi che coinvolgono i tetti sono assai complicati poiché le coperture vengono realizzate per impedire all'acqua di penetrare. Dovremo smontarla per poi procedere allo spegnimento del rogo che sta divampando sotto".

"Abbiamo evacuato in via precauzionale due scale dello stabile. Fortunatamente non ci sono feriti - conclude il comandante Gissi - Le operazioni proseguiranno finché non saremo certi che l'incendio sia spento, poi valuteremo la staticità del palazzo e in particolare dell'ultimo piano".