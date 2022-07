"Nulla da dichiarare", ma nasconde 29 mila euro nel bagaglio: sequestrati all'aeroporto ad un cittadino russo

Si è presentato all'aeroporto con una valigia con 29mila euro in contanti l'uomo che si è visto sequestrare una parte di denaro dagli uomini dell'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza.

La scoperta è arrivata durante i controlli che, negli ultimi mesi, sono stati intensificati anche in considerazione del conflitto russo-ucraino finalizzati al contrasto del traffico transfrontaliero di valuta.

I funzioni dell'ufficio delle Dogane, con gli uomini della Finanza, durante i controlli in aeroporto, hanno sequestrato banconote di diversa valuta.

Alla domanda "nulla da dichiarare?", un passeggero di nazionalità russa, in partenza con un volo privato diretto in Grecia, ha risposto di aver denaro per meno di 10mila euro. Dai controlli dei funzionari e dei militari al bagaglio personale del passeggero, però, sono stati rinvenuti circa 29mila euro.

Applicando la normativa valutaria sull’obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro pari o superiori a 10.000 euro, è stato dunque sequestrato il 15% dell’eccedenza della somma non dichiarata, per un valore complessivo di circa 2.800 euro.