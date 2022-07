Savona, incendio tetto in via Bartoli: vigili del fuoco mobilitati, due mansarde inagibili (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.15: I vigili del fuoco hanno accompagnato i residenti delle due abitazioni che hanno preso fuoco per recuperare alcuni oggetti personali come gli abitanti del sesto piano. I pompieri stanno inoltre raccogliendo i nomi e i numeri di telefono degli altri abitanti per poi avvisarli quando potranno rientrare nelle loro case.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50: "Erano in corso i lavori per il rifacimento della copertura, stiamo sentendo le persone, due unità sono colpite pesantemente, sono distrutte, nonché controllando le case sottostanti per capire se si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua" il commento dell'ispettore Massimo Cerisola. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Emanuele Gissi ha dichiarato inoltre che verranno effettuate delle verifiche sugli idranti. Secondo le prime informazioni all'arrivo dei vigili del fuoco non sarebbero stati funzionanti.

Sul posto è giunto anche il sindaco di Savona Marco Russo che si è accertato della condizione delle famiglie coinvolte e ha dato la disponibilità del comune.

AGGIORNAMENTO ORE 11.42: secondo quanto riferito gli alloggi (due mansarde) situati all'ultimo piano verranno dichiarati inagibili. La situazione pare assai compromessa.

AGGIORNAMENTO ORE 9.55: il tetto incendiato verrà tagliato. I soccorritori hanno evacuato il palazzo interessato dalle fiamme e lo stabile vicino. Non ci sono feriti.

Incendio tetto in via Bartoli a Savona. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona (due squadre e l'autoscala). Una colonna di fumo si è alzata nel cielo del capoluogo di provincia.

Via Bourniquez è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. La centrale operativa del 112 ha mobilitato anche la polizia locale di Savona, la Polizia di Stato e la Croce Bianca di Savona.

Secondo quanto riferito, nel palazzo interessato dalle fiamme, erano in corso alcuni lavori di rifacimento della copertura del tetto a causa di diverse infiltrazioni di acqua.

