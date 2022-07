Sotto controllo l'incendio del tetto di via Bartoli a Savona: vigili del fuoco al lavoro per lo smassamento e la messa in sicurezza (FOTO E VIDEO)

E' attualmente sotto controllo l'incendio del tetto di un palazzo di via Bartoli a Savona.

Questa mattina 2 funzionari e 20 unità dei vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8.30 per spegnere il rogo che si è verificato in un edificio nel quale erano in corso alcuni lavori di rifacimento della copertura del tetto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma le fiamme hanno interessato anche due mansarde all'ultimo piano che hanno subito ingenti danni e le stesse sono state dichiarate al momento inagibili.

Il civico 2 in via precauzionale, insieme a quello a fianco all'angolo tra via Bourniquez (che era stata chiusa dalla polizia locale) è stato infatti evacuato.

Le abitazioni sottostanti alle mansarde, al sesto piano, sono state controllate e in questo momento per via delle infiltrazioni d'acqua causate dallo spegnimento del rogo, non sarebbero ancora a disposizione dei proprietari.

L'attività dei vigili del fuoco sta proseguendo tramite lo smassamento e la messa in sicurezza dello scenario. Il tetto invece è andato distrutto.

Sul posto questa mattina sono intervenuti, oltre ai vigili, anche la polizia e la Croce Bianca di Savona.