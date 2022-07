Da Finalmarina a Tortona con le Piccole Suore Missionarie della Carità

In occasione dell'indulgenza plenaria concessa dalla Penitenzieria Apostolica per il centocinquantesimo anniversario della nascita di san Luigi Orione martedì 9 agosto le Piccole Suore Missionarie della Carità organizzano il pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora della Guardia di Tortona dal titolo "In viaggio con suor Priscilla, suor Assunta e suor Agnese".

Alle ore 8 ci sarà la partenza con il pullman dalla stazione ferroviaria di Finale Ligure, alle 8:15 la fermata in piazza san Bartolomeo, in frazione Gorra, e alle 8:45 quella nella piazza principale del quartiere Legino a Savona. Si arriverà poi a Tortona e si parteciperà alla messa delle ore 11. Seguirà il pranzo nella casa madre delle suore. Dopo il pomeriggio libero, alle 16:30 si ripartirà per il rientro.

La quota di iscrizione ammonta a 50 €, tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3668731838.