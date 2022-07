Incendio tetto in via Bartoli a Savona, proseguono le operazioni. La proprietaria di un alloggio: "Soffitto pieno d'acqua, hanno paura che venga giù" (FOTO e VIDEO)

Sono continuate tutta la notte e stanno proseguendo anche da stamattina da parte dei vigili del fuoco le verifiche e le operazioni di smazzamento del materiale nel palazzo di via Bertoli a Savona.

Ieri infatti ha preso fuoco il tetto e 2 funzionari e 20 unità del comando provinciale sono intervenuti intorno alle 8.30 per spegnere il rogo che si è verificato nell'edificio nel quale erano in corso alcuni lavori di rifacimento della copertura.

Trenta le persone che sono state evacuate e che al momento non sanno quando potranno rientrare nelle loro abitazioni. Sicuramente le due mansarde di via Bertoli e una presente nel palazzo tra la via interessata e via Bourniquez non avranno più la agibilità, troppo ingenti i danni del fuoco che ha letteralmente spazzato via tutto. Fortunatamente però non si erano registrati feriti.

I condomini del palazzo di via Bourniquez a parte chiaramente l'ultimo piano invece ieri sera poi sono potuti rientrare in casa.

"Il soffitto che sta facendo praticamente da tetto è completamente pieno d'acqua, è inzuppato e sta piovendo dentro - dice Laura Chiara Filippi, presidente di Ascom Confcommercio, proprietaria dell'alloggio che prima era dei suoi genitori - hanno paura che venga giù e al momento non è agibile. Avevo l'acqua sotto il ginocchio ieri. Siamo in balia degli eventi".