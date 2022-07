Rogo in via Bartoli a Savona, la Procura potrebbe aprire un fascicolo per atti non costituenti notizia di reato

La Procura di Savona potrebbe aprire un fascicolo modello 45, per atti non costituenti notizia di reato per l'incendio del tetto del palazzo di via Bartoli avvenuto ieri.

Il procuratore capo della Repubblica Ubaldo Pelosi potrebbe prendere quella decisione in attesa di ricevere gli esiti degli accertamenti dei vigili del fuoco e poi capire quali sono le cause ed eventualmente le responsabilità.

Al momento sarebbero tre le mansarde andate distrutte, due nel civico due di via Bartoli e una del civico uno tra la stessa via e via Bourniquez, a seguito dell'incendio oltre ad una abitazione al sesto piano del civico interessato dal rogo completamente allagata.

Nel frattempo oggi sono proseguite le operazioni di bonifica e di smazzamento del materiale da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Ieri sul posto erano giunti 2 funzionari e 20 unità del comando provinciale prontamente intervenuti intorno alle 8.30 per spegnere il rogo che si è verificato nell'edificio nel quale erano in corso alcuni lavori di rifacimento della copertura del tetto. Una ventina le persone che attualmente sono fuori dalle proprie case e che al momento non sanno quando potranno rientrare nelle abitazioni. Fortunatamente però non si erano registrati feriti. I condomini del palazzo di via Bourniquez a parte chiaramente l'ultimo piano invece ieri sera poi sono potuti rientrare in casa.