Tante aspettative per questa moneta, ma qual è il vero valore di Cardano?

Una somiglianza non casuale, data anche dal fatto che il suo ideatore è stato uno dei fondatori di ETH.

Cardano/ADA viene considerata in maniera diversa rispetto alle altre monete per vari fattori, tra cui l’approccio e la filosofia con cui la stessa è stata creata, fattori che la rendono speciale ed unica.

Nascita di Cardano

Questa piattaforma nasce sull’esperienza di creazione di Ethereum, venendo considerata quindi almeno dal suo creatore, come un evoluzione della stessa. Si può pensare quindi a Cardano come una cripto di terza generazione, con importanti differenze in ogni ambito rispetto a quello che consideriamo come lo standard per una moneta cripto.

La triade

Una differenza sta per esempio nell’organizzazione della stessa, che si basa su tre organizzazioni distinte, che operano in sinergia ma con ruoli diversi nella gestione di questa cripto e in generale del valore di Cardano.

Troviamo infatti:

Cardano Foundation, organizzazione no profit che ha un ruolo di custodia rispetto a Cardano con il compito di standardizzarne, proteggerne e promuoverne la tecnologia

IOHK, ovvero Input Output Hong Kong, fondata nel 2015 dal creatore della cripto stessa. IOHK è una società di ricerca e sviluppo che si occupa di applicare le innovazioni in ambito blockchain per creare servizi finanziari accessibili a tutti, e che gestisce la manutenzione di questa cripto.

Emurgo, realtà giapponese che sviluppa e supporta iniziative commerciali innovative basate su tecnologia blockchain.

Tre è anche la generazione a cui appartiene questa cripto, in un ipotetica scala che suddivide le varie monete in base alla loro funzione a livello monetario.

Blockchain e generazione di appartenenza

Le cripto ricordano un po' organismi in continua evoluzione. Il mondo cripto è infatti un insieme di tecnologie e idee che portano ad una rapida evoluzione, che si concretizza solitamente in un processo evolutivo a step ben distinti.

Blockchain di prima generazione: simbolo della stessa, il Bitcoin.

L’esigenza di questa generazione è quella di creare nuove forme di trasferimento monetario senza alcun tipo d'intermediario.

Le cripto che appartengono a questa generazione si concentrano quindi solo sulle transazioni monetarie, senza alcun altro tipo di funzionalità avanzata.

Blockchain di seconda generazione: simbolo della stessa, Ethereum.

Il processo evolutivo si è quindi concentrato sull’aggiungere valore alla cripto e alla piattaforma su cui si basao. Ecco quindi che una cripto come Ethereum può diventare anche un sistema per trasferire in modo trasparente e diretto, senza intermediari, denaro, soldi e proprietà.

Un nuovo modello, più utile e complesso, ma ancora una volta migliorabile.

Blockchain di terza generazione: ovviamente Cardano.

La prima e seconda generazione di Cripto, come per ogni aspetto evolutivo hanno mostrato qualcosa di molto buono, unito a qualcosa di migliorabile.

Dall’unione delle “parti buone” e dai miglioramenti nasce quindi una nuova piattaforma, che va a concentrarsi su ciò che mancava alle altre due:

Scalabilità

Interoperabilità

Sostenibilità

Qualità del codice utilizzato

I principi di Cardano

ADA Cardano si basa su quindici punti cardine, una mappa o rotta seguita in maniera ufficiale dal team Cardano, che agisce basandosi su di essi per ogni evoluzione della moneta.

Vediamoli:

Separazione di contabilità e calcolo su diversi livelli

Implementazione dei componenti core in codice modulare

Piccoli gruppi di accademici e sviluppatori in competizione con ricerche peer-reviewed

Ricorso a team interdisciplinari, inclusi gli esperti InfoSec

Rapida iterazione tra white paper, implementazione e nuove ricerche necessarie per correggere i problemi rilevati

Possibilità di aggiornare i sistemi in fase di post-deployment senza distruggere la rete

Sviluppo di un meccanismo di finanziamento decentralizzato per i lavori futuri

Visione di lungo termine sul miglioramento del design delle criptovalute, perché possano funzionare su dispositivi mobili con un’esperienza utente ragionevole e sicura

Avvicinare gli stakeholder alle attività di gestione e manutenzione delle loro criptovalute

Riconoscimento della necessità di contabilizzare più risorse nello stesso libro mastro

Inclusione dei metadati opzionali nelle transazioni per meglio conformarsi alle esigenze dei sistemi legacy

Prendere in considerazione le caratteristiche migliori di tutte le valute alternative in circolazione

Adottare un processo basato sugli standard

Esplorare gli elementi sociali del commercio

Trovare una via di mezzo per consentire l’interazione con i regolatori senza compromettere i principi fondamentali ereditati da Bitcoin.

15 punti per un vademecum ambizioso ed un progetto ancora in divenire, che ne siamo certi, premierà coloro che hanno deciso con piattaforme di investimento cripto come KuCoin, di “salire sul carro” di Cardano.