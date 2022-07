"Borghetto Domani" presenta due mozioni e un'interrogazione in Consiglio comunale

Il 27 luglio si è svolto il Consiglio comunale a Borghetto Santo Spirito, nella cui seduta è stata portata un’interrogazione relativa alla messa in sicurezza di corso Raffaello e si è discusso di due mozioni presentate dal gruppo “Borghetto domani”.

"Per ciò che concerne l’interrogazione relativa a corso Raffaello il sindaco e la sua maggioranza hanno comunicato che al termine della stagione estiva , in attesa dei fondi regionali per intervenire su tutta la strada, valuteranno come iniziare a sistemare la parte meno ammalorata, prevedendo un restringimento parziale della carreggiata per non limitare il flusso veicolare - spiegano dal gruppo "Borghetto Domani" - Ci siamo dichiarati insoddisfatti perché avremmo preferito un intervento più incisivo e tempestivo con l’immediata messa in sicurezza della via con apposite delimitazioni e cartellonistiche, come d’altronde prevede la legge, sia per l'incolumità della gente sia per evitare di incorrere in azioni civili e penali; capiamo benissimo il disagio che quest’ultima soluzione arrecherebbe alla viabilità ma questa disastrosa situazione di corso Raffaello persiste da anni ed il Sindaco con le sue maggioranze aveva tutto il tempo di intervenire in modo costruttivo stanziando parte di quei fondi spesi diversamente per opere decisamente di minore urgenza o importanza".

"Per quanto riguarda la mozione relativa alla riapertura del punto nascite e il problema dell’intasamento del pronto soccorso del nosocomio di Pietra Ligure, essa è stata approvata all’unanimità e il sindaco Canepa si è impegnato a farsi portavoce di questo problema presso la Regione Liguria nella persona del Governatore Toti. La mozione relativa al problema dei cinghiali, che attualmente stanno devastando molte colture, anch’essa è stata approvata all’unanimità e anche in questo caso il Sindaco si è impegnato ad interfacciarsi con gli organi competenti per cercare di trovare una soluzione al problema".

"Grazie all’intervento dei consiglieri di “Borghetto domani” i problemi relativi alla sanità e agli ungulati verranno posti su tavolo regionale affinché si trovino soluzioni utili per i cittadini" concludono dalla minoranza.