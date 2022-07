Elezioni 25 settembre: ecco il calendario delle tappe verso il voto

La data è stata sottolineata in rosso sul calendario: dopo la crisi di governo, le camere sono state sciolte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto le elezioni anticipate il prossimo 25 settembre.

Per arrivare alla data del voto la politica italiana dovrà adempiere ad una serie di scadenze, ecco il calendario: entro il 27 luglio il ministero dell'Interno ha dovuto inviare alla Farnesina gli elenchi degli elettori all'estero; il 14 agosto è una data importante per i partiti, infatti è il termine ultimo per la consegna dei simboli elettorali al Viminale.

Tra il 21 e 22 agosto sono previste le liste definitive dei candidati da parte dei partiti politici. Dovranno essere presentate agli uffici centrali elettorali presso le Corti d’Appello. La propaganda elettorale inizierà ufficialmente il 26 agosto. Da questo giorno i partiti e i candidati potranno affiggere i manifesti elettorali.

Il 25 settembre, come noto, è il giorno scelto per eleggere il nuovo Parlamento dopo la caduta del governo Draghi. Il 15 ottobre indipendentemente dal governo che si insedierà è fissata la prima seduta del Parlamento eletto.