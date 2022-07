Scuola, Rossetti (Pd): "Giunta Toti si impegna a sostenere gli istituti tecnici superiori applicando la riforma nazionale"

“A partire da quest’anno con l’approvazione della riforma degli Istituti tecnici superiori viene introdotto un finanziamento stabile di 48,35 milioni di euro per finanziare prioritariamente la realizzazione dei percorsi formativi, il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, nonché l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie e le borse di studio. Una riforma attesa da tempo che prevede inoltre stage aziendali e i tirocini formativi obbligatori almeno per il 35% della durata del monte ore complessivo dei percorsi ITS che potranno essere svolti anche all’estero e saranno sostenuti da borse di studio. Alla luce di queste novità e dell’importanza che gli istituti tecnici rivestono nella formazione dei professionisti di domani abbiamo chiesto alla Regione di attivare tutte le misure per permettere l'applicazione della norma in Liguria il più celermente possibile”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“La richiesta è stata accolta dalla Giunta che ha approvato il mio ordine del giorno che prevede anche dii mantenere e possibilmente aumentare nella programmazione FSE 2021/2027 gli stanziamenti previsti nel settennio 2014/2020 al fine di incrementare il numero dei corsi degli ITS liguri con fondi regionali aggiuntivi a quelli governativi”.