"Prenoto Salute", al via il servizio per fissare online le prestazioni sanitarie: si parte con esami radiologici e diagnostica

Al via oggi dalle ore 19 "Prenoto Salute", il servizio per prenotare online le prestazioni sanitarie, si parte con esami radiologici e diagnostica. Valido anche per territorio di Asl2 Prenoto Salute (prenotosalute.regione.liguria.it), si tratta della nuova piattaforma online realizzata da Liguria Digitale per prenotare esami e visite mediche.

Il servizio sarà attivo oggi dalle ore alle 19, con la possibilità per i cittadini di prenotare inizialmente la diagnostica e gli esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie - costituiscono circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro Unificato di Prenotazione (CUP) - Questo avvio sarà completato grazie ad altre due fasi di rilascio (esami di laboratorio e prime visite specialistiche) nei mesi successivi, raggiungendo così il 100% delle prestazioni attualmente prenotabili dal cittadino tramite CUP.

Prenoto Salute è uno strumento aggiuntivo rispetto ai canali tradizionali (numero verde CUP, sportelli Asl, farmacie, studi dei Medici di medicina generale) che consentiranno sempre di prenotare visite ed esami. L’assistenza, diversificata in base alle esigenze di tutte le fasce di popolazione, prevede un servizio dedicato all’utilizzo di Prenotosalute disponibile al numero verde 800.938.818.

In occasione dell’avvio del servizio, l’assistenza telefonica sarà attiva venerdì 29 fino alle ore 22 e sabato tutto il giorno, dalle 8 alle 18.

Tutorial "Prenoto Salute"