Sfrattato torna a dare in escandescenza davanti a Palazzo Sisto: rifiuta di trasferirsi ad Osiglia

Erano già intervenuti due giorni fa per calmarlo ma oggi nuovamente polizia locale e polizia hanno dovuto sedare gli animi in Piazza Sisto a Savona.

Un savonese, A.D. due giorni fa ha iniziato ad inveire contro il sindaco Marco Russo e l'assessore Riccardo Viaggi in quanto lo scorso martedì è stato sfrattato dalla sua abitazione. Decisione che l'uomo non aveva accettato, da lì le proteste che proseguono da qualche giorno nella centrale piazza savonese.

Il comune gli avrebbe proposto una soluzione alternativa nel comune di Osiglia ma A.D. non ha dato la sua disponibilità in quanto distante dal suo posto di lavoro.

L'assessore ai servizi sociali Riccardo Viaggi e il sindaco Marco Russo lo avrebbero incontrato ma le soluzioni messe sul tavolo non avrebbero trovato un riscontro positivo.

"Credo sia doveroso riferire come stanno le cose: in generale in questi mesi io per primo ma tutti gli assessori in particolare l'assessore Viaggi, abbiamo aperto le porte a tutte le persone che avevano da manifestare un disagio, un problema, una richiesta di aiuto ma anche delle critiche anche aspre - ha detto il sindaco Russo - non c'è nessuna preclusione ad affrontare il disagio ma anche il dissenso. Nel caso specifico si tratta di una persona che si era presentata nell'atrio del comune alzando molto la voce nei confronti del personale del comune e in quella circostanza ho ritenuto doveroso intervenire e mi sono intrattenuto con lui che poi si è calmato, è stato un dialogo prolungato per un'ora".

"Dopo il colloquio l'assessore Viaggi lo ha incontrato più e più volte, gli assistenti sociali avevano presente e seguito il caso. Si tratta di un problema abitativo che purtroppo si colloca dentro un'emergenza molto ampia nelle quali i margini di azione del comune sono molto limitate - prosegue il primo cittadino - Sono stati fatti molti incontri per risolvere il problema anche il giorno prima del suo presidio, l'assessore Viaggi si è intrattenuto due ore e mezza per trovare una soluzione, che è stata trovata, proposta, ma che è stata rifiutata. Dopo di che ha ritenuto di manifestare in questo modo il suo dissenso, ma credo che ci sia un limite dove non si possa andare. Il sindaco non si può chiamare dalla finestra, dopo che si comprende la situazione bisogna prenderne atto pur con tutta la comprensione ci deve essere un limite da non superare perché ognuno di noi svolge una funzione. Gli organi di pubblica sicurezza mi hanno suggerito di non espormi ad un incontro diretto".