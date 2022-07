Albenga, raccolta di beni di prima necessità per famiglie bisognose: il 30 luglio presso l’Ipercoop Le Serre

Una raccolta di beni di prima necessità (cibo e prodotti per l'igiene) patrocinata dal comune di Albenga per aiutare le famiglie residenti nella città delle torri indicate dai Servizi Sociali in disagio socio-economico e le famiglie ucraine ospitate sul territorio che non sono all’interno della rete di accoglienza prevista dal ministero (CAS e SAI).

È l’iniziativa che si terrà sabato 30 luglio presso l'Ipercoop "Le Serre" ad Albenga.

Alle associazioni del “Tavolo dell’Emergenza” (Associazione Nazionale Alpini, Associazione Arma Areonautíca, Croce Bianca, Associazione Marinai d’Italia, City Angels, Telefono azzurro, Gruppo di Protezione civile comunale) andranno in supporto per il giorno della raccolta l’Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri Italiani, Associazione Nazionale Paracadutisti.

"Ringrazio le associazioni che fanno parte del tavolo dell'emergenza e quelle che lo supportano per questa raccolta che permetterà di consegnare pacchi spesa alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali – afferma l’assessore Marta Gaia -. Grazie anche alla Coop per la disponibilità che dimostra costantemente bei confronti del comune, supportando diverse iniziative e attività".