Finale "taglia" la Tari per i residenti: sconti del 60% sulla parte variabile nel 2022 per le utenze domestiche

Sarà "tagliata" per oltre la metà del costo afferibile alla parte variabile della tariffa, la tassa sui rifiuti per le utenze domestiche dei residenti a Finale Ligure.

La misura, valida per la sola annualità in corso, è stata ufficialmente adottata dopo l'ok dell'ultimo Consiglio Comunale mettendo a disposizione 320mila euro di quelle risorse destinate dal Governo ai singoli comuni con il famoso "fondone Covid", utilizzabili ora dagli enti col decreto ministeriale dello scorso 12 luglio per contrastare il caro prezzi dell'energia.

Una scelta pensata dall'Amministrazione Frascherelli per agevolare, in particolare, le famiglie più numerose: "E' una scelta pensata a vantaggio di quei cittadini che in questi due anni di pandemia non hanno usufruito di nessun beneficio - spiega l'assessore al Bilancio, Franco De Sciora - ed è riferita alla dimensione del nucleo familiare e non alle dimensioni delle abitazioni, trattandosi della parte variabile della Tari".

Si comincia così dai 32 euro di risparmio per un nucleo composto da una sola persona fino ai 150 per una famiglia di sei, passando per diverse fasce di sconto: "Non faremo contenti tutti ma siamo riusciti a trovare, nel poco tempo disponibile, una soluzione che può essere un segnale per i residenti, un aiuto a recuperare gli aumenti relativi a luce e gas".