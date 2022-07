Albenga è in lutto per la scomparsa del professore Andrea Pino

La comunità di Albenga piange il professore Andrea Pino, scomparso all'età di 67 anni. Aveva insegnato per anni all'istituto superiore Ruffini di Imperia.

Appassionato di musica e cinema, era molto conosciuto nel ponente ligure per essere un assiduo frequentatore dei "cimenti".

"Nel fermento dell’organizzazione dell’Albenga Jazz Festival ci arriva addosso come un macigno la terribile notizia che uno dei nostri soci più fedeli ci ha lasciato - commenta sui social l'associazione Le Rapalline in Jazz - Siamo increduli e profondamente addolorati. Non riusciamo ad immaginare un Festival senza vederlo seduto nelle prime file, davanti al palco.Un grande abbraccio alla famiglia e ai numerosissimi amici".

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. La notizia della scomparsa in poco tempo ha fatto il giro della città.

"Un altro amico se n'è andato. Pochi giorni fa aveva scritto con tono spiritoso su Facebook di essere stato colpito dalla bestia Covid e ora non c'è più. Sembra impossibile. Uomo di cultura, amante della musica, docente amatissimo dai suoi allievi finalmente in pensione. Lo ricordiamo alle nostre manifestazioni, ai cimenti invernali. Sempre sorridente e generoso. Ciao caro Andrea. Ci sembra impossibile" aggiungono i Fieui di Caruggi.