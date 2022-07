Borghetto, il Consiglio comunale approva variazione di bilancio

Nella seduta del 27 luglio scorso, il parlamento di Borghetto, dopo aver verificato con esito positivo la rispondenza degli equilibri di bilancio, ha approvato una variazione di bilancio che ha accertato maggiori entrate per c.ca 336.000 €. Le maggiori entrate, oltre ad altre reperite con risparmi di bilancio, sono state destinate ad alcuni interventi in parte con finalità sociali e in parte volti ad aumentare la sicurezza idrogeologica e stradale oltre ad aver rimpinguato i vari capitoli di manutenzione ordinaria e del verde.

In particolare sono stati riconfermati 154.000 € di sgravi TARI di cui 107.000 per le utenze commerciali e 47.000 € per le utenze domestiche delle famiglie in difficoltà. Inoltre sono stati destinati 28.000 € alla pulizia di rii e torrenti e 20.000 € per la riparazione di uno scarico a mare delle acque bianche della zona del centro storico. 30.000 € sono stati destinati alla sostituzione dei due impianti semaforici posti sulla via Aurelia. I semafori verranno ammodernati e adeguati alle nuove tecnologie per rendere più fluida la circolazione stradale e contestualmente più sicuri gli attraversamenti pedonali.

Inoltre sono stati previsti 15.000 € come quota di co finanziamento rispetto ai 135.000 € del bando regionale che si è aggiudicato il Comune di Borghetto per l'acquisto di mezzi d'opera. In particolare verranno acquistati un camion dotato di gru e una piattaforma aerea autocarrata. Infine è stato aumentato di ulteriori 19.000 € il capitolo delle progettazioni al fine di poter partecipare al maggior numero possibile di bandi Pnrr.

"Una variazione - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - che ci consente di avere le risorse necessarie per gli interventi di pulizia dei rii e di sistemazione di un importante scarico a mare delle acque bianche in modo da farci trovare pronti per le piogge autunnali. Finalmente andremo anche a sostituire gli impianti semaforici esistenti, ormai obsoleti, con altri di nuova generazione che consentiranno una gestione calibrata sulle effettive condizioni del traffico".

Tutti i consiglieri comunali, ad eccezione di Giorgia Rocco e Franco Sarpero membri del gruppo Borghetto Domani - Giraldi sindaco, hanno dichiarato di rinunciare al gettone di presenza per destinarlo a iniziative sociali o in favore della scuola che verranno decise successivamente.