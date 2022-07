Messa in sicurezza argini Lungocenta, Tomatis e Radiuk a Vaccarezza: "Non è interessato al bene di Albenga"

Il consigliere Raiko Radiuk e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis replicano al consigliere Regionale Angelo Vaccarezza in merito alla messa in sicurezza degli argini sul Lungocenta: "Le sue dichiarazioni certo non arrivano inaspettate, del resto avevamo già capito che il suo interesse non è quello di perseguire il bene del territorio e di Albenga, dove è conscio di non aver più alcun seguito".

"Questa vicenda, tuttavia, merita di essere chiarita perché forse qualcuno in Regione ha dimenticato come sono andate le cose, ma non le abbiamo dimenticate noi che abbiamo vissuto da vicino e in prima persona, passo dopo passo, tutte le fasi di questa vicenda, dal crollo (avvenuto la notte tra il 2 e 3 ottobre 2020 mentre eravamo presenti sul posto), fino ad oggi".



"Il comune nella prima fase dell'emergenza, ha preso in carico attraverso i suoi tecnici la sola messa in sicurezza provvisoria che ha permesso di salvare fino adesso la cittadinanza dall'esondazione del fiume. La Regione ha dato incarico di redigere il progetto di fattibilità economica che è stato condiviso, avallato e autorizzato dalla stessa Regione. Oggi però hanno deciso di fare cose diverse".



"Hanno deciso che il progetto da loro approvato non va più bene e di farne un altro spendendo di più e perdendo tempo, tutto ciò mentre lanostra città sta aspettando risposte concrete e il comune sta continuando a monitorare l'argine ed effettuare interventi di pulizia e mantenimento in attesa della Regione".



"In sintesi: 1) il comune ha affidato allo studio dell'ingegnere Romano la sola messa in sicurezza in somma urgenza che è stata fatta; 2) la Regione ha dato incarico, sempre allo studio dell'ingegnere Romano di fare un progetto di fattibilità economica. Tale progetto è stato condiviso, accettato, avallato dalla Regione stessa; 3) oggi la Regione dice che il progetto al punto 2 non va più bene e decide di procedere diversamente spendendo di più e perdendo tempo. Questa è la buona politica regionale?" concludono.