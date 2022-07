Savona, Pd: "Azioni importanti approvate in Consiglio comunale"

"Nella seduta del Consiglio comunale, svoltasi oggi 29 luglio, sono stati diversi i provvedimenti approvati che riteniamo importanti e strategici per la città. Il primo, sicuramente per rilevanza e impatto sul futuro, è stata l’approvazione della richiesta di uscita dal piano di riequilibrio, ultimo passaggio prima dell’invio della richiesta alla Corte dei conti".

Cosi commenta in una nota il Partito Democratico Unione comunale di Savona: "Un atto importantissimo per poter iniziare il percorso di uscita da uno dei periodi più difficili della nostra città. Al centro della seduta anche importanti investimenti per la realizzazione dei campi solari, per l’aumento di 16 posti nei nostri asili nido e per l’avvio di un percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana dei nostri parchi e delle aree per i più piccoli".

"Tutti punti che riteniamo importanti per la città di Savona, piccole azioni che vanno ad incidere sulla vita dei savonesi. Per questo motivo ci stupisce che anche in questi casi, anche quando trattiamo temi che non dovrebbero avere colori politici, il voto dell’opposizione sia stato negativo e abbiano persino provato a far sospendere la seduta. Siamo consapevoli che le differenze politiche, evidenziate anche in campagna elettorale, sono chiare e nette, ma come si può essere contrari all’aumento dei posti negli asili nido? Come si può non condividere il duro lavoro per ridare alla nostra uno strumento sociale molto importante come i campi estivi? Ultimo tema trattato, non per importanza ma per ordine di seduta, l’approvazione dello spostamento del mercato".

"Atto atteso da tempo che finalmente ribalta il metodo con cui si è sempre affrontata il tema, non più un problema da risolvere ma una sfida e un’occasione per la città. Con questa nuova sistemazione si libererà buona parte delle arterie importanti con il recupero anche di un buon numero di parcheggi, inoltre si apre ad un nuovo studio sulla mobilità per il nostro centro storico, un impegno importante che ci eravamo assunti in campagna elettorale e che oggi arriva ad approvazione", concludono i Dem.