Tomatis (FdI): "Pronto soccorso del Santa Corona in tilt, Toti e Asl incapaci di predisporre per tempo un piano d'emergenza"

"Pronto soccorso in tilt, Toti e Asl incapaci di predisporre per tempo un piano d'emergenza per far fronte all'aumento del flusso di pazienti legato al periodo estivo e aggravato dall 'ondata di calore". Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ad Albenga in merito alle condizioni di lavoro del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

"Era tutto prevedibile - sottolinea Tomatis – che avremo assistito a queste ondate di pazienti che si sarebbero rivolti al pronto soccorso. Di fatto Toti e Asl non hanno fatto nulla. Inoltre nelle settimane scorse ci sono stati casi limite: 20 persone in attesa di un posto letto e alcune per più di 24 ore al pronto soccorso. In alcune giornate ci sono state oltre 100 persone tra quelle in trattamento e altre in attesa, tutte ammassate, gomito a gomito, in spazi non adeguati che non hanno neanche potuto mantenere un adeguato distanziamento per evitare eventuali situazioni di contagio".

Tomatis chiede al presidente e assessore alla sanità Toti il motivo per il quale non è stato approntato un piano emergenziale per far fronte a questo flusso di persone in questo periodo ampiamente previsto cercando solo di correre ai ripari in modo tardivo e parziale solo dopo il 27 luglio implementando alcuni posti letto ai pazienti Covid negativi. Tutto questo ha provocato il collasso del sistema emergenziale, un vero e proprio flop: "La speranza che si possa scrivere la parola fine alle condizioni disastrose alle quali abbiamo assistito in questi giorni con una presa di posizione concreta di tutte le forze politiche che amministrano la regione".