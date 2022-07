Oltre un centinaio i centauri delle Harley Davidson si sono dati appuntamento al raduno Stellanello/Alassio nella giornata di ieri, sabato 30 luglio.

Una giornata movimentata terminata in piazza Partigiani allestita per accogliere gli appassionati della mitica moto americana.

Tra loro ha partecipato Vittorio Brumotti a cui non è mancata la tentazione di provare, almeno in forma ridotta, qualche acrobazia che si permette in bicicletta.