Ciangherotti (FI)i: "Grazie a carabinieri e volontari per il lavoro al Palio dei Rioni"

“Il Palio di Albenga, anche quest’anno, è stato un successo, e la Taberna dei Forzieri del Centro Vita Ingauno ha avuto migliaia di visitatori che hanno contribuito con le loro ‘consumazioni’ ad aiutare bimbi e mamme in difficoltà. Oggi è il tempo dei ringraziamenti, perchè senza il grande lavoro delle forze dell’ordine, che tutte le sere hanno vigilato, in modo discreto, ma costante e professionale, la sicurezza non sarebbe stata garantita. L’amministrazione comunale, in prima fila per raccogliere consensi e complimenti, mi sembra abbia un po’ snobbato il lavoro dei carabinieri, dei volontari delle pubbliche assistenze, della Protezione civile, di chi nelle cantine ha lavorato per progetti di solidarietà", così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

F"orse è stata una ‘dimenticanza’ dovuta alle dimissioni anticipate del direttivo del Palio, quello stesso direttivo eletto con un colpo di mano e oggi imploso. Mi piacerebbe conoscere il perchè delle dimissioni, ma non voglio entrare in polemiche politiche. Mi limito a sottolineare come la macchina organizzativa sia stata oliata a meraviglia grazie al lavoro dei presidenti del quattro rioni".

"E a questo punto non posso non ringraziare Nicoletta Bellando, presidente del mio quartiere, una vera ‘macchina da guerra’ organizzativa, e di come piazza dei Leoni, vicina alla nostra cantina, fosse bellissima per come arredata in perfetto stile medioevale”, conclude.