Denti: le domande della mamma ansiosa e le risposte per avere qualche dubbio in meno

Cari Lettori, da quando mi occupo più frequentemente di odontoiatria infantile, ho avuto occasione di conoscere tanti genitori, con altrettanti differenti caratteri.

In particolare le mamme, tutte (giustamente!) protettive, si dividono tra “quelle che sanno tutto loro” perché hanno consultato il Dr. Google (e che si preoccupano di questioni assurde tralasciando invece quelle importanti) e quelle che vorrebbero conoscere tutto ciò che riguarda il loro bambino, rivolgendosi correttamente a chi “è del mestiere” cioè, nel nostro caso, il dentista pediatrico.

A beneficio di queste vi riporto alcuni dei quesiti che mi vengono sottoposti con maggiore frequenza (e le relative risposte…), sperando di essere utile ai bambini e contribuire a ridurre l’ansia delle mamme! Provo a seguire un ordine, correlato al crescere dell’età del bambino e inizio con le prime 4… seguiranno nuove puntate!

1. Vorrei avere un bambino, mia mamma mi ha raccontato che, con le gravidanze, ha perso dei denti. Devo preoccuparmi?

Gentile Signora, la gravidanza non è una malattia! Tuttavia, durante la gestazione, a causa del cambiamento dei livelli ormonali e della tendenza ad aumentare il numero dei pasti, aumenta il pericolo di sviluppare o aggravare malattie di denti e gengive. Per prevenire questi problemi alcuni studi, tra cui il mio, prevedono degli appositi cicli di prevenzione denominati “programma gravidanza”. Naturalmente, per ridurre i rischi, è importante avere i denti ben curati PRIMA che la gravidanza inizi!

2. Sono incinta, devo prendere le pastiglie di fluoro per rendere più resistenti i denti del mio bambino?

Gli studi più recenti dicono che è possibile rafforzare lo smalto dei denti più efficacemente facendo applicare, dal dentista pediatrico, il gel di fluoro direttamente in bocca ed utilizzando i corretti dentifrici al fluoro, dopo che i dentini sono nati. A suo tempo mia moglie aveva assunto le “pastigliette” e mio figlio non ha mai avuto carie… ma sono convinto che dipenda più dalle corrette abitudini alimentari che dal fluoro assunto in gravidanza dalla mamma…

3. Mio figlio ha 9 mesi e non gli è ancora nato nessun dente, devo preoccuparmi?

No, non deve: c’è una grande variabilità nella nascita dei primi dentini, la norma è che il primo spunti a 6 mesi ma, a volte nascono prima ed altre anche 6 mesi dopo. A mio figlio il primo è nato a 9 mesi e mia moglie scherzava dicendo alle amiche che gli stavo costruendo una “dentierina” per rimediare al ritardo…

4. Quando devo portare il mio bambino a fare la prima visita dal dentista pediatrico?

Le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute consigliano di farla tra i 18 e i 24 mesi di età, ma sarebbe meglio portarlo già quando spunta il primo dentino: il dentista pediatrico ha tanti importanti suggerimenti da dare per consentire al suo bambino di avere denti sani per tutta la vita…

Vi ricordo che, se anche voi avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova