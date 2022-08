Finale, modificato il regolamento sugli spazi pubblici: sanzioni diminuite per l'ampliamento non regolare dei dehors

Non sarà più del 50% la maggiorazione (a metro quadro) applicata al canone ordinario che si dovrà pagare, per un periodo relativo ai trenta giorni precedenti alla data in cui l'abuso viene contestato, qualora si venga sorpresi ad occupare più spazi pubblici di quanti non siano stati concessi.

La sanzione sarà ridotta infatti al 5% secondo quanto approvato dall'ultimo consiglio comunale di Finale attraverso una modifica al regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Lo stesso che stabilisce, tra le altre, le norme per il pagamento del vecchio suolo.

Discorso quindi strettamente legato al sentito dibattito che da mesi scalda e contrappone le idee di maggioranza e minoranza circa l'allargamento, prima per contrastare le misure anti Covid19 e poi seguendo le indicazioni governative contenute nei vari decreti, dei dehors.

Stando a quanto riportava il precedente regolamento le sanzioni prevedevano, ad esempio, una maggiorazione di 75 euro a metro quadro, mentre il nuovo regolamento porterà la sanzione a poco più di 52 euro.

Una sorta di correzione del tiro da parte dell'Amministrazione che non è piaciuta affatto alla consigliere del gruppo "Per Finale", Tiziana Cileto, per la quale si tratta non di una scelta politica pure come ha spiegato in seduta l'assessore al Bilancio Franco De Sciora: "Stiamo parlando di una riduzione enorme rispetto a ciò che si era proposto pochi mesi fa, anche a fronte di aumenti della volumetria fino al 100 percento. La scelta politica era quella dell'inizio, questa è una scelta politica di rimando, ed è la cosa più sbagliata in assoluto con la quale si va a premiare chi abusa maggiormente rispetto a chi è stato ligio ai regolamenti".

Una sanzione proporzionata alla dimensione dello spazio occupato in eccesso senza averne l'autorizzazione sarebbe stata la soluzione preferibile dal membro dell'opposizione: "Stiamo parlando di un abuso nato dopo il Covid 'per grazia ricevuta', e in alcuni casi c'è stato un allargamento esagerato. Finisce l'emergenza pandemica e vengono mantenute le concessioni scegliendo quanti metri quadrati in più prendere: se dopo un mese l'aumento non viene rispettato e poi chi viene multato si lamenta di quanto sia eccessiva la multa, come amministratore mi sento preso in giro" ha affermato ancora l'esponente di minoranza.