Albisola, lutto per la scomparsa di Carlo Pescio. Il comune: "Ci hai donato per quarant'anni tradizione e manifattura ceramica"

Albisola in lutto per la scomparsa di Carlo Pescio.

Stimato e apprezzato nel comune albisolese, è stato per anni titolare insieme alla moglie della storica bottega artigiana, il laboratorio di ceramiche "Tecne 2 Luci" di via IV Novembre.

"L'amministrazione di Albisola Superiore piange per la scomparsa di un' altro amico storico che ci ha lasciato. Ciao Carlo Pescio che con la tua bottega, insieme a tua moglie Graziella ci hai donato per quarant'anni tradizione e manifattura ceramica. Sentite condoglianze ai familiari" dicono dal Comune.

"Dal lontano 1962, era stato socio della nostra pubblica assistenza. Ha vissuto il primo momento di difficoltà per mancanza di Volontari che la Croce ha vissuto fino agli inizi degli anni ’70 ed ha poi continuato a dare la sua disponibilità in particolare per quanto riguarda l’attività di autofinanziamento. Indimenticabili le famose 'pesche di beneficenza' che Carlo, insieme ad altri collaboratori organizzava, girando per il nord Italia alla ricerca di prodotti che le aziende allora donavano, poi le tante sagre organizzate per finanziare l’acquisto di nuove ambulanze o di attrezzature sanitarie necessarie. Organizzava anche attività ricreative per i Volontari nel ruolo di presidente del comitato festeggiamenti" ha detto il presidente della Croce Verde di Albisola Vilderio Vanz.

"Nel 1996 ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di consigliere della Croce Verde, incarico condiviso con altri importanti impegni rivolti al sociale ed allo sport. Presidente per anni della società sportiva che gestiva la piscina comunale di Albisola Superiore, membro attivo della SMS Paolo Boselli e Consigliere Comunale del comune di Albisola Superiore - prosegue Vanz - Nel 1992, aggiunse anche l’attività di Volontariato in qualità di milite della Croce svolgendo servizi di soccorso, coprendo anche le notti. Negli ultimi anni purtroppo la salute gli ha impedito di frequentare la sede, ma nel momento in cui gli si chiedeva un aiuto, lui è sempre stato disponibile".

"Lo ricorderemo sempre come un amico della Croce Verde ed è per questo che l’ultimo saluto a Carlo sarà dato dai Volontari che lo hanno conosciuto e da quelli giovani che non hanno avuto questa possibilità martedì 2 agosto alle 10.45 presso la sede della Croce Verde" ha concluso il presidente della pubblica assistenza albisolese.