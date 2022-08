Fatto scendere dal treno perché senza biglietto viene trovato in possesso di hashish: 22enne marocchino arrestato dai carabinieri di Cairo

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte sabato sera hanno arrestato un 22enne cittadino del Marocco residente a Torino. Sorpreso senza biglietto sul treno della linea Torino-Savona, il giovane è stato fatto scendere a Cairo Montenotte dopo aver insultato e minacciato il capo treno.

La pattuglia dei militari dopo aver preso in consegna il 22enne, costato il suo forte stato di agitazione, ha approfondito i controlli trovandolo in possesso di 100 grammi di hashish destinata alla “movida savonese”, nonché 170,00 € in contanti quale provento dallo spaccio di stupefacente e un telefono cellulare per gestire i “clienti”. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri.

Informato dell'avvenuto arresto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione presso il carcere di Genova Marassi per la successiva udienza per direttissima prevista per la mattinata odierna al Tribunale di Savona.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.