Incidente intorno alle 11 in via Genova a Varazze. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale tra due automobili che ha fatto scattare immediatamente l'allarme per personale sanitario e Vigili del Fuoco.

Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona dai militi della Croce Rossa varazzina. Sul posto è intervenuta anche l'automedica del 118.