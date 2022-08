"2Vintage" ad Andora, il 3 agosto concerto di arpa e flauto

Mercoledì 3 agosto alle ore 21.30 ad Andora presso i giardini di via Clavesana si svolgerà il concerto di musica classica, arpa e flauto denominato "2Vintage". Ingresso libero.

Il duo nasce dalla collaborazione di due musicisti liguri provenienti da diverse esperienze artistiche e musicali con l’intento comune di portare all'attenzione del grande pubblico un vasto repertorio originalmente scritto per tale formazione, oltre ad un nutrito numero di composizioni celebri. Esso concepisce ogni esibizione come un evento artistico unico, che in sé racchiuda bellezza, magia ed incanto, allo scopo di coinvolgere l'ascoltatore in un crescendo di emozioni e vivide evocazioni di atmosfere ancestrali, antiche passioni ed epoche perdute, soprattutto se suoni e armonie sono circondate dalla crescente luce che solo l’Alba sul mare può portare.

Programma

E. Stahl Romanze op.69

C. Debussy Sirinx (flauto solo) Rêverie

L. M. Tedeschi Elegia - Serenade

C. Salzedo Chanson dans la nuit (arpa sola)

M. Amorosi 2 danze medievali

E. Morricone Medley

A. Piazzolla Oblivion - Café 1960 - Bordel 1900.

Loredana Cardona ha conseguito il diploma di Flauto presso il Conservatorio di Musica “N. Paganini“ di Genova. Si è perfezionata con il M° Annamaria Morini per l’esecuzione della musica contemporanea , con il m° Edward Smith per la prassi e l’esecuzione della musica antica e con il M° Pier Narciso Masi e il M° Massimiliano Damerini per la musica da camera. Ha collaborato a registrazioni televisive per la RAI. È insegnante di propedeutica musicale. Ha collaborato attivamente con il FAI eseguendo concerti per la valorizzazione di monumenti antichi nel Ponente Ligure. Direttore Artistico delle “Vacanze musicali Internazionali Alassine” ha organizzato nell’ambito delle stesse concerti in collaborazione con il Comune di Alassio.

Membro di commissione in concorsi musicali nazionali ed internazionali. Ha collaborato all’ allestimento ed all’ esecuzione di importanti opere teatrali– musicali ed ha partecipato a prime esecuzioni assolute di compositori contemporanei. Attiva nell’organizzazione dei corsi di Alto Perfezionamento “Laboratoriomusica” di Alassio. Fa parte dell’ orchestra di fiati della "Musico-vocale ingauna".

Direttore artistico della “Rassegna di Musica da Camera” e dei “Momenti Musicali” di S. Giorgio d’Albenga creati in collaborazione con la Provincia di Savona e di altri eventi musicali di rilevanza nel Ponente Ligure.Collabora nella direzione artistica del “maggio Musicale Alassino”. Ha al suo attivo numerosi concerti di Musica da Camera in Italia e all’Estero in diverse formazioni cameristiche. Collabora con “Gli archi all ‘Opera“ del Teatro Carlo Felice di Genova.