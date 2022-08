Albisola, due ragazze aggredite all'uscita della discoteca per un panino: i carabinieri indagano

Due ragazze savonesi di 19 anni aggredite all'uscita della discoteca, pare per un panino. L'episodio è accaduto all'alba di sabato scorso sulla passeggiata di Albisola Superiore. Dopo aver acquistato del cibo presso un forno situato vicino sono state avvicinate da due ragazzi, pare di origine straniera.

Con la scusa di essere affamati i giovani hanno preteso con insistenza dalle ragazze quello che stavano mangiando. Le 19enni prima hanno fatto finta di niente, pensando ad uno scherzo, poi hanno risposto in modo brusco, chiedendo ai due di allontanarsi.

La risposta dei ragazzi è stata violenta e inaspettata, passando alle mani nei confronti delle due giovani: una è stata colpita con uno schiaffo in faccia all'altezza dell'orecchio, l'altra invece con un pugno in pieno volto. Entrambe sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.

I carabinieri stanno indagando per identificare i due aggressori.