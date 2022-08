Incidente sulla A10, tir ribaltato tra Varazze e Arenzano: disagi al traffico (FOTO)

Poco prima delle 7:15, sull’autostrada A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, è avvenuto un incidente all’altezza del km 22+700. L’incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante, pare un tir, che autonomamente si è ribaltato su un fianco.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione I Tronco di Genova. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico defluisce su una corsia e si registrano 8 km di coda.



Per gli utenti diretti verso Genova/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si consiglia di uscire alla stazione di Varazze, percorrere la viabilità ordinaria SS1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di immettersi sulla A6 Savona-Torino, per poi proseguire lungo la 21 Torino-Piacenza-Brescia.



Si precisa che poco dopo le 11:00, sulla A7 Serravalle-Genova è stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con l’A10 e il piazzale Sampierdarena in direzione di Genova e tra il piazzale di Sampierdarena e la barriera di Genova Ovest in direzione di Serravalle, precedentemente chiusi a causa di una manifestazione al km 133+500.



Attualmente, si registrano 3 km di coda in direzione del capoluogo ligure, in corrispondenza della precedente deviazione obbligatoria sulla A10 Genova-Savona.

Il camion secondo quanto riferito trasportava prosciutti.