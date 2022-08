La diocesi di Savona-Noli in lutto per la scomparsa di don Achille Tronconi, per anni esorcista diocesano e vicerettore del Seminario

Don Achille Tronconi è tornato alla Casa del Padre: il sacerdote ha lasciato la vita terrena nella mattinata di oggi (2 agosto, ndr) all'ospedale Santa Maria di Misericordia ad Albenga, dov'era ricoverato.

Sessantanove anni, era originario di Pieve di Porto Morone, in provincia di Pavia. Nella diocesi di Savona-Noli arrivò dopo essere diventato diacono e fu ordinato presbitero il 28 agosto 1983 da monsignor Giulio Sanguineti. Fu viceparroco a Noli fino al '91 e parroco a Sant'Ambrogio in Legino sino al 2014, quando si ritirò per motivi di salute.