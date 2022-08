Sorpresi con nove dosi di cocaina e due etti di hashish: tre giovani segnalati dalla Polizia

Altro intervento dei poliziotti del commissariato di Alassio in sinergia con gli agenti della Polizia locale per contrastare lo spaccio e il consumo di droghe, specialmente tra i più giovani, che nel fine settimana appena passato hanno denunciato tre giovani con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente.

Gli agenti sono intervenuti nella cittadina rivierasca dopo aver ricevuto, nella serata di venerdì 29 luglio, la segnalazione di persone moleste che sembravano assumere droga.

Sul posto gli operatori hanno individuato e controllato tre ragazzi, trovati in possesso in totale di nove dosi di cocaina e oltre due etti di hashish che sono quindi stati sequestrati, facendo scattare per i tre, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.