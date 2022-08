Savona, festa per i 50 anni dalla fondazione della Spiaggia Raphael (FOTO)

Quest’anno ricorrono 50 anni dalla fondazione della Spiaggia Raphael, circolo ACLI con funzione di stabilimento balneare in Via Nizza a Savona.

Sabato scorso, 30 Luglio, i Soci della Spiaggia hanno festeggiato la ricorrenza insieme ad amici ed a rappresentanti delle istituzioni. Tra gli oltre 170 partecipanti, erano presenti il Sindaco di Savona Marco Russo, la Vicesindaco Elisa Di Padova e la Presidente provinciale dell’ACLI Iolanda Sandrone. Nel suo discorso di saluto, la Presidente della Spiaggia Alma Faccincani li ha ringraziati per l’attenzione che hanno voluto dedicare a questo evento.

La Presidente ha poi ringraziato tutti i Soci, perché “senza il costante contributo che ognuno di noi dà quotidianamente, oggi non saremmo qui a festeggiare i nostri primi 50 anni”.

Il racconto dei primi anni della Spiaggia è stato affidato ad uno dei Soci fondatori, Elvio Ronchetti. Nel suo discorso “Così Cominciò” ha spiegato come la Spiaggia sia nata dall’idea di un gruppo di amici, guidati da don Giovanni Nasi, prete operaio portuale.

Il Consiglio Direttivo ha poi premiato i Soci fondatori ancora soci con una targa commemorativa. Oltre a Ronchetti, Stefano Benazzo, Danilo Farris, Mauro Meruzzi e Giuseppe Squazzini. Ma erano presenti anche i Soci fondatori Mario Guastavino e Vittorio Consiglio, non più soci, che hanno ricevuto la maglietta creata per l’occasione e che è stata consegnata anche ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell'Acli.

Non poteva mancare, a conclusione della serata, il tratto caratterizzante della Spiaggia, che è ciò che l’ha fatta conoscere anche all’esterno negli ultimi anni. Andando via, i partecipanti hanno potuto fare un’offerta libera a favore dell’Associazione "Io corro per loro" fondata da Giulia Panizza che si occupa di sostenere i bambini affetti da tumore pediatrico da cui lei stessa era stata colpita a soli 5 mesi e da cui è guarita.