Albenga, 3 agosto presentazione del libro "Testa di Rapa" nel chiostro Ester Siccardi

Mercoledì 3 agosto alle ore 21 appuntamento ad Albenga con Gino Rapa e il suo "Testa di Rapa" nel chiostro Ester Siccardi in viale Martiri della libertà. Edito da Delfino Moro il libro, con la prefazione di Fiorella Mannoia, fin dalla sua uscita si è rivelato un grande successo, per il numero di copie vendute e per il gradimento dei lettori.

E' risultata vincente la formula cultura e curiosità. Il testo infatti è una sorta di viaggio tra le parole e i modi di dire che usiamo quotidianamente magari senza conoscerne l'origine. Gino Rapa, per molti anni insegnante di latino e greco, dimostra in modo piacevole e a tratti divertente che il mondo classico è alla base della nostra società moderna, con esempi davvero impensabili che lasciano a bocca aperta il lettore.

La serata sarà allietata dal maestro Pino Caratozzolo con canzoni che faranno da contrappunto alle parole presentate in "Testa di Rapa". L'ingresso è libero. L'acquisto del libro contribuirà ad aiutare il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Seguiranno altri appuntamenti per la presentazione del libro: 6 agosto Ormea, 7 agosto Alassio e 16 agosto Pietra Ligure.