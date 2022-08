"Finché non muori sei immortale", il primo romanzo del savonese Giuseppe Parisi

"Finché non muori sei immortale": Giuseppe Parisi ha annunciato la pubblicazione della sua opera prima, un thriller psicologico le cui trame si dipanano lungo alcune delle località più iconiche della Liguria.

Un viaggio che avviene tra luoghi fisici e tuffi introspettivi nelle vite e nelle menti di numerosi donne e uomini immersi, loro malgrado, in questo complesso e logorante incubo ad occhi aperti. Lorenzo Merisi, involontario protagonista della vicenda, accompagna il lettore tra i meandri della storia in un'alternanza di pagine thriller, scene di pura azione e intermezzi genuinamente divertenti.

"Ho tentato di creare una trama strutturata ma allo stesso tempo dinamica e fluida, articolata sullo scheletro di numerosi colpi di scena e su un variopinto novero di fatti, scenari e protagonisti - spiega Parisi - Credo che i veri punti di forza del romanzo, a mio modesto avviso, siano la caratterizzazione dei personaggi, l'originalità ed il ritmo dei dialoghi, e la connotazione assolutamente verosimile delle situazioni. Ognuno degli interpreti si palesa con il proprio carico di umane debolezze, in un quadro dalle tinte sfumate, tel quale bene a male si fondono e confondono, in un eterno gioco di luci e ombre, che è poi il carosello della vita reale. Spesso sono le circostanze a definire i ruoli e il fato, scrittore disilluso e spietato, si diverte a giocare con gli inconsapevoli attori della sua opera teatrale, celando ai loro occhi la sceneggiatura complessiva e costringendoli a una difficile e snervante recita a braccio".

L'autore nasce a Savona nei primi anni '80. Grande appassionato di psicologia consegue la laurea in quella materia, approfondendo in seguito gli studi che culminano con un master in criminologia. Il rapporto con la scrittura è una diretta conseguenza della commistione tra le passioni della sua vita, il suo lavoro e lo smisurato amore per la lettura. Amante di thriller, gialli e polizieschi in genere, nonché assiduo lettore di fumetti, dopo aver divorato centinaia di libri e albi ha deciso di provare a restituire un po' di quelle emozioni, raccontando una storia tutta sua. Nasce così l'idea di "Finché non muori sei immortale".