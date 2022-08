"Sotto l’Archetto", il giornalista Marco Gombacci ad Andora per presentare "Kurdistan"

Giovedì 4 agosto alle 21.30 ritorna “Sotto l’Archetto”, rassegna di presentazioni estive organizzata e promossa dal Comune di Andora, giunta alla sua nona edizione consecutiva, ideata dal giornalista Cristiano Bosco e condotta quest’anno da Linda Miante, giornalista dell’emittente Primocanale.

Dopo l’esordio la scorsa settimana con Gianclaudio Torlizzi, che ha presentato il suo “Materia Rara” nella prima serata della rassegna, l’iniziativa prosegue il 4 agosto alle 21.30. Ospite della seconda serata, giovedì sotto l’Archetto di Piazza Santa Rita/Parco degli Aviatori ad Andora sarà Marco Gombacci, giornalista, inviato di guerra ed esperto di politica internazionale, che presenterà il suo “Kurdistan - Utopia di un popolo tradito” (2019, Salerno Editrice), una storia vera e avvincente, un racconto di chi ha potuto conoscere in prima persona un’area geografica in costante tumulto. La serata andorese sarà un’occasione anche per discutere dell’attuale situazione geopolitica, la guerra in Ucraina e i principali scenari internazionali. A dialogare con l’autore, i giornalisti Cristiano Bosco e Linda Miante.

Marco Gombacci ha ha fondato «The European Post», collabora con «Il Giornale ». È docente all’Università Europea di Valencia. Si è recato nel Kurdistan iracheno durante l’assedio di Mosul nel 2016, in Siria durante la riconquista di Raqqa nel 2017 e la battaglia di Deir Ezzor nel 2018.

Kurdistan - Dalle guerre russo-turche di fine Ottocento, passando per il Trattato di Sèvres del 1920 fino ad arrivare al voltafaccia di Trump nel 2019, i curdi sono stati continuamente traditi da un Occidente che prima se ne serve e poi li abbandona. Le donne e gli uomini che hanno difeso Kobane, che hanno strappato Raqqa allo Stato islamico costituendo una democrazia fondata sulla libertà religiosa, sulla parità tra uomini e donne e sulla convivenza tra le diverse etnie, sono diventati il simbolo dei valori che l’Occidente dovrebbe difendere. Nelle strade delle città del Rojava è possibile vedere negozi di Bibbie e crocifissi e assistere alle preghiere dei cristiani nello stesso momento in cui i muezzin chiamano i fedeli mussulmani a raccolta, le ragazze sono libere di portare o non portare il velo e frequentare la scuola senza alcun divieto o restrizione: tutto questo al centro di un’area geografica in costante tumulto.

Questo libro racconta il sogno del Kurdistan: un’utopia di uguaglianza che nella Siria del Nord era sembrata possibile e che il popolo curdo non smetterà di inseguire.