Toirano, Pino Petruzzelli racconta un anno di "Vita nei boschi" col suo spettacolo teatrale

Tra i pochi oggetti messi in valigia, il libro "Walden ovvero Vita nei boschi" di Henry David Thoreau: un titolo che, pubblicato per la prima volta nel 1854 e incentrato sull'analogo distacco dello scrittore e filosofo americano dalla società illusoria e materialistica del suo tempo, torna oggi di grande attualità alla luce dei molti problemi legati al cambiamento climatico e alla sostenibilità dei processi produttivi, che non possono più continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e sulla crescita smodata delle città a scapito di aree verdi, paesi e piccoli borghi.