Raccolta sangue, linea diretta su Facebook della Regione per rispondere alle domande

Per sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione sangue, Regione Liguria organizza, in collaborazione con Alisa, una linea diretta sulla sua pagina Facebook: oggi, martedì 2 agosto, alle ore 16, gli esperti risponderanno alle domande degli utenti raccolte sui social di Regione Liguria nei giorni precedenti, lasciando anche la possibilità di commentare in diretta e ricevere consigli e informazioni in tempo reale.

Parteciperanno: Vanessa Agostini, direttore della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e del centro trasfusionale dell’ospedale Policlinico San Martino e Giovanni Pratesi, direttore della Clinica di chirurgia vascolare ed endovascolare dell’ospedale Policlinico San Martino e coordinatore Diar cardiotoracovascolare.

Sarà anche l’occasione per approfondire il progetto pilota di prevenzione cardiovascolare sui donatori di sangue avviato lo scorso 1° luglio, grazie alla disponibilità del Prof. Giovanni Pratesi e Italo Porto. Il progetto sarà esteso in seguito su tutto l’ambito regionale, a dimostrazione del riconoscimento del ruolo strategico dei donatori di cui si vuole tutelare la salute.

“Non smettete di donare, soprattutto durante il periodo estivo – sottolinea il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria – prima di andare in vacanza andate a donare sangue e plasma. Un gesto di grande generosità che fa bene a chi dona, per controllare il proprio stato di salute e a chi riceve: può salvare una vita”.