Abbonamenti, Genoa regina della Serie B: staccate oltre 16mila tessere

Che l'entusiasmo per l'arrivo della nuova proprietà fosse altissimo, nonostante il risultato del campo la scorsa stagione, era già stato abbastanza evidente in casa Genoa, basti pensare agli eccellenti numeri di presenze sugli spalti delle ultime giornate (trasferta di Napoli compresa).

Un'ulteriore dimostrazione sta arrivando dalla campagna abbonamenti dei rossoblù che, nel primo anno di ritorno alla normalità da questo punto di vista dopo le restrizioni della pandemia e a due settimane dall'inizio del campionato, ha già visto staccare oltre 16mila tessere.

Numeri in linea col grande affetto sempre dimostrato, anche in tempi poco felici e densi di delusione come nell'anno in cui venne negata la partecipazione all'Europa League per la mancata licenza Uefa dove i "fedelissimi" del Grifone furono comunque oltre 17mila. Ma con ancora un obbiettivo: tentare di raggiungere i 20mila come negli anni d'oro dell'era Gasperini.

Eppure già ora il Vecchio Balordo una soddisfazione se la sta già levando: al momento è la società di cadetteria col maggior numero di abbonati, lasciandosi alle spalle una piazza tipicamente legata alla sua unica squadra di calcio come Palermo (appena passata al ricco City Group proprietario, tra gli altri, del Manchester City) che è ferma a quota 9mila circa e poi altre piazze come Benvento, Bari, Parma e Modena.