Murialdo, Carmelo Prestipino presenta il libro "Pellegrini e pellegrinaggi. Chiese e santuari, ospedali e ponti, tra Liguria e Piemonte"

Siamo agli inizi di agosto ed ecco il prossimo appuntamento con la storia a Murialdo. Il 12 agosto, alle ore 21, nella cappella di San Rocco in località Piavata, Carmelo Prestipino presenterà il suo libro "Pellegrini e pellegrinaggi. Chiese e santuari, ospedali e ponti, tra Liguria e Piemonte".

Prestipino, noto storico e autore di numerose pubblicazioni, già in passato Presidente della Società Savonese di Storia Patria, è un esponente di spicco dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il presidente dell'associazione Murialdo-Arte e Storia, Antonello Merialdo, spiega lo spirito di questa iniziativa: "Un'occasione per approfondire un argomento storico, quello dei pellegrinaggi, valido anche per le nostre località. Murialdo stesso, con le sue antiche vie di crinale, un tempo era un crocevia importante tra Liguria e Piemonte. La collaborazione tra Murialdo-Arte e Storia e Prestipino ha radici lontane, è fatta di stima reciproca e lo ringraziamo per la sua disponibilità".