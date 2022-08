Dl Infrastrutture, Pasta (Iv): "Importanti interventi per la Liguria"

“Il primo intervento – spiega - riguarda le aree di Genova interessate dal progetto di potenziamento del collegamento ferroviario Genova-Campasso, la cui realizzazione comporterà rilevanti disagi per i cittadini. Una norma del dl punta a compensare tali difficoltà stanziando 89 milioni di euro fino al 2029. Serviranno per un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle stesse aree interessate. Il dl si occupa anche della funivia di Savona. E prevede che, in caso di cessazione della concessione, il presidente dell’Autorità portuale del ligure occidentale esegua, entro 24 mesi, tutti gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità dell’impianto, garantendo l’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, la continuità del traffico e il mantenimento dei livelli occupazionali. Il testo prevede che in caso di inadempienza da parte del presidente dell’Asdp si attivino i poteri sostitutivi dello Stato, che diventa titolare dell’impianto e lo conferisce alla regione Liguria con le relative disponibilità finanziarie. In questo modo il dl garantisce la continuità funzionale di un impianto fondamentale nel sistema ” conclude.