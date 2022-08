Finale, dall'Avis un nuovo defibrillatore portatile per l'Aib Protezione Civile (FOTO)

Una mano lava l'altra nel volontariato finalese. A rappresentare molto bene, ancora una volta, questo concetto è stata stamani la consegna, da parte della sezione locale dell'Avis all'Aib Protezione Civile, di un nuovo fondamentale presidio di sicurezza.

Si tratta di un defibrillatore portatile funzionante a batteria che permetterà ai volontari dell'ente di poterlo usare anche laddove non vi è una postazione dedicata.

Una sorta di regalo che l'associazione dei volontari del sangue ha voluto donare, nel suo 70esimo anniversario, alla comunità finalese: "Siamo particolarmente felici di poter contribuire alla vostra attività e doniamo con tutto il cuore, con la speranza di non doverlo mai utilizzare" ha spiegato il presidente Franco Ripamonti.

In questi giorni ho preso contatto con gli esponenti delle associazioni commercianti, albergatori e bagni marini per l'iniziativa legata ai 70 anni dell'Avis "trasmette il concetto di protezione e cura"

"Siamo grati di questo gesto importante per tutta la comunità per la quale 'lavoriamo'. L'80 percento dei nostri volontari ha l'abilitazione per utilizzarlo e il nostro intento è portarlo in zone periferiche scoperte dalla presenza di questi strumenti come ad esempio sugli incendi".